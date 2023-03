Quei santi di periferia sfilano sul red carpet nella notte dei miracoli

La lotta per la libertà tra le mura di “Città-Palazzo”, gli angeli del bene contro i demoni della malavita. Al cinema di piazza Barberini, atmosfera magica per la proiezione del primo episodio della seconda stagione di “Christian”, la serie Sky Original diretta da Stefano Lodovichi, visibile da venerdì su Sky e in streaming su Now. Il regista arriva al photocall accanto alla moglie attrice Camilla Filippi, new entry con il personaggio di Esther nelle sei puntate, e il cast. Flash e pioggia di fan, ecco Francesco Montanari.

Un nuovo regno e svariati miracoli attendono il protagonista Edoardo Pesce che, sorridente, è il “santo picchiatore” già scagnozzo della criminalità al quale la sorte ha riservato il dono delle stigmate sulle mani, dapprima usate per malmenare: un potere da supereroe. Fra gli interpreti del supernatural-crime drama ideato da Roberto “Saku” Cinardi e ispirato alla graphic novel “Stigmate” di Lorenzo Mattotti e Claudio Piersanti, prodotto da Sky Studios e Lucky Red con Newen Connect, Claudio Santamaria accompagnato da Francesca Barra. Lui è Matteo, postulatore del Vaticano. A Silvia D’Amico, elegante al backdrop, il ruolo dell’ex tossica Rachele. Entrambi tornano sul set dopo la precedente esperienza che, oggi, conduce verso l’ “utopia coatta” del riscatto di un periferico quartiere romano.

Nel parterre Christian De Sica, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo raggiunti da Lillo, Vittoria Puccini, Giovanni Vernia, Susy Laude e Dino Abbrescia. Antonio Bannò è Davide, erede del boss Lino ormai morto, Francesco Colella è Tomei, il losco veterinario, Gabriel Montesi è l’amico Penna. Poi, Giulio Beranek e Ivan Franek, il Biondo e l’esorcista Padre Klaus. Romana Maggiora Vergano sarà ancora Michela, risorta. Bellissima, Laura Morante è la divina Nera. Seguono Giordano De Plano, Juana Jimenez, Francesco Giordano e gli influencer capitanati da Riccardo Pirrone. Party in via Foscolo, applausi per gli sceneggiatori, fra cui Valerio Cilio, e per Andrea Occhipinti con i vertici Sky Nils Hartmann e Antonella d’Errico. Cin cin tra le note.