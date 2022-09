Carlo Verdone, una sala dedicata a lui al Barberini: «Niente scuse, scollatevi dal divano e tornate al cinema»

Domenica 18 Settembre 2022, 14:08 - Ultimo aggiornamento: 14:09

Una sala intitolata a Carlo Verdone: sarà uno dei punti di forza del cinema Barberini che, dopo l’imponente ristrutturazione intrapresa dalla famiglia Saviotti proprietaria dello storico cinema disegnato nel 1930 dall’architetto Piacentini, riaprirà al pubblico alla fine di ottobre nella sua veste tutta nuova: sei sale (presto diventeranno sette), tecnologie di ultime generazione, poltrone comodissime, spazi per mostre, concerti, eventi. Verdone racconta il suo rapporto con il Barberini, la sua passione per la sala, i suoi ricordi giovanili. «Scollatevi dal divano, non avete più scuse, tornate al cinema: dopo la pandemia bisogna tornare a socializzare».

Gloria Satta