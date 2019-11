© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Andare nelle scuole, incontrare gli studenti fa bene e me, è buono per le scuole, è buono per il cinema. Finalmente c’è un ponte tra questi due mondi». È quanto ha dichiarato il regista Mimmo Calopresti che oggi a Roma ha partecipato alla presentazione del progetto, firmato dalla Regione Lazio che vedrà coinvolti circa 30mila studenti delle scuole superiori del territorio. Il suo ultimo film, ambientato ad Africo, con Valeria Bruni Tedeschi, Francesco Colella e Marcello Fonte, è stato proiettato al Cinema Barberini dinanzi ad una affollatissima platea di allievi degli istituti superiori di Roma e provincia. «Durante le riprese ho incontrato molti ragazzi. Penso che il rapporto tra vita e cinematografia sia fondamentale per loro. Il cinema è un’arma potentissima soprattutto per le nuove generazioni. Un incentivo ad essere presenti, a raccontarsi. È anche questa la sua bellezza».