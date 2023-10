Con Brilli e Decaro una "prima" tra amici

Una pellicola per ricordare e influencer alla ribalta. Al cinema Caravaggio è in cartellone “Un weekend particolare”: film scritto e diretto da Gianni Ciuffini e dedicato al suo grande amico produttore Massimo Cristaldi, scomparso nell’aprile del 2022 e figlio dell’indimenticabile Franco Cristaldi. L’anteprima attira inevitabilmente tanti nomi glam. Tra i primi a raggiungere l’appuntamento due tiktoker con montagne di followers: Jasmin Zangarelli, seguita da circa due milioni e mezzo di persone, e Florin Vitan, con ben otto milioni di seguaci. Numeri da capogiro. Ecco anche Nicole Rossi, con trecentomila fan su Instagram, e il collega di social Alessio Buccinnà. Arrivano più tardi, reduci dal terribile traffico serale della Capitale, la giovane e timida Martina Attili, performer prodigio di X Factor, molto attiva su Instagram con oltre duecentomila followers, ma anche Matteo Valentini, attore di cinema e fiction televisive, e poi il cantante e attore Michelangelo Vizzini, tra i concorrenti della 19esima edizione della trasmissione televisiva “Amici”, di Maria De Filippi. Applausi in sala quando appare il cast, accolto da Rossana Tosto, formato da Nancy Brilli, Enzo Decaro, Lucio Aiello, la Zangarelli, Vitan, Daniel Formosa e Riccardo Gaz.

E poi il regista scortato dalla moglie brasiliana Janete Das Chagas. Posti prenotati per Franco Cucchini, direttore casting, lo sceneggiatore e regista Carlo Carlei e poi Andrea Vaturi, ex pattinatore sul ghiaccio di livello internazionale e oggi coreografo di atleti come Carolina Kostner. Appare Andrea Saponaro, co-autore della colonna sonora del film. Sfilano Danila Bonito, Josephine Alessio, Francesco Vergovich e Max De Tomassi. Cocktail dai sapori mediterranei, ottima occasione per una passerella fotografica e lo scambio di saluti, e poi si parte con la proiezione della divertente commedia con Elena e Claudio (Brilli e Decaro), protagonisti, sulle prime inconsapevoli, di un weekend davvero strano. I due si rincontrano a Malta nello stesso hotel in cui era finita la loro burrascosa storia d'amore. Sarà questo incontro inaspettato a far rinascere in loro la voglia di rivalsa dell’una sull’altro ma anche, forse, il desiderio di recuperare qualcosa che entrambi sentono di avere perduto. Colpi scena, sorprese e pretendenti che non si danno per vinti. Applausi a fine spettacolo.