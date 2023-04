Claudia Conte presenta il suo libro sulla legalità a via dei Prefetti, con un parterre vip

Party tutto dedicato alla legalità. Continuano gli appuntamenti dell'attivista per i diritti umani Claudia Conte su legalità e contrasto alle mafie con protagonisti personalità di spicco del panorama nazionale provenienti da diversi settori della vita sociale. Questa volta è il turno degli spazi di Obicà, in via dei Prefetti: qui va in scena un dibattito su “La legge del cuore”, ultima opera della Conte, con relatori Francesco Messina, direttore centrale anticrimine Polizia di Stato e l'ex ministro della Funzione pubblica Luigi Mazzella. Modera Davide Desario. Prendono posto, tra altri, le attrici Eleonora Ivone, Maria Pia Calzone, Elisabetta Pellini, la giovane attrice e doppiatrice giapponese, avvistata in tante fiction italiane, Jun Ichikawa, e ancora gli attori Pino Calabrese, Eleonora Ivone, Graziano Scarabicchi, Alex Partexano, Pietro Romano. Ecco anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

«Attraverso storie di riscatto ed emancipazione dalla logica della violenza – dice la Conte - della sopraffazione, del malaffare, dell'omertà, che costituiscono l'essenza della criminalità organizzata, combattiamo quel modello di sviluppo inquinato e inquinante che frena e ostacola lo sviluppo del Mezzogiorno e del Paese». E nel corso dell’evento viene ricordata la recente operazione della Polizia di Stato di Catanzaro, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, che ha portato all’arresto di 62 persone, con l’accusa, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, furto, porto e detenzione illegale di armi da fuoco. «Lodo la capacità e il coraggio di una parte degli imprenditori estorti – aggiunge Messina commentando l’operazione - di reagire alle imposizioni estorsive dei clan sottraendosi e reagendo, in modo virtuoso, alle consuete logiche omertose». Brindisi e dj set a seguire fino a tardi.