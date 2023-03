Angelo Paradiso, ex calciatore a processo: è accusato dall'ex fidanzata di stalking, estorsione e diffamazione

Angelo Paradiso è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma. L'ex calciatore di Serie A è accusato di stalking, estorsione e diffamazione ai danni della sua ex fidanzata, la modella e attrice Claudia Conte. L'uomo, 46 anni, è attualmente ai domiciliari per queste accuse. Il processo è fissato al prossimo 7 giugno. In base all'impianto accusatorio, Paradiso avrebbe vessato per anni la sua fidanzata, minacciando di dare fuoco alla sua auto e al suo ristorante. L'ex calciatore avrebbe aperto falsi profili social dove insultava la donna.

In un primo momento Paradiso era stato indagato anche per il reato di revenge porn, ipotesi poi decaduta. «Il nostro rapporto è stato molto breve, ma le conseguenze della sua fine sono state molto gravi», ha spiegato Claudia Conte al Corriere della Sera. Che ha aggiunto: «Mi sono sempre battuta per le donne e spero che questa storia possa aiutare».

Chi è Angelo Paradiso

Angelo Paradiso ha giocato con le maglie di squadre prestigiose come Napoli, Lazio e Lecce. L'ex centrocampista ha anche vestito le maglie di Ravenna, Cesena, Pisa, Lucchese e Chieti. All'estero un'esperienza a Malta, al Birkirikara, e all'Ibiza-Eivissa prima del ritiro nel 2010.