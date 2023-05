Charlize Theron, Michelle Rodriguez e Vin Diesel: con le star una notte tutta "Fast" a Roma

Quando si dice una “notte stellata”, con buona pace di Vincent Van Gogh. Non è una questione di capolavori d’arte, ma di star di Hollywood. Un concentrato che ha regalato emozioni a tutta via Sistina, la scorsa notte. Come se l’aura della Dolce Vita avesse brillato ancora più intensa per Roma. Che spettacolo, ragazzi. Quei fortunati che si sono trovati di fronte la scena, la ricorderanno a lungo. Il torpedone di macchine scure e furgoncini dai vetri oscurati, la legione di body guard che vogliono tenere tutto alla larga da occhi indiscreti e, di contro, l’assedio dei curiosi. Figuriamoci. Come se questa città dormisse. Ma i momenti ad alto tasso glam risvegliano anche i più stanchi.

Ne sa qualcosa Rino Barillari, il king dei paparazzi, che ha fiutato il colpaccio subito. Troppo movimento per non destare sospetti. E via all’assalto. Dalle porte dell’Hotel de la Ville sono cominciati a uscire fior di celebrità che neanche un red carpet. Incantevole, nella sua bellezza dolce e statuaria, compare Charlize Theron, che tiene per mano la figlia undicenne Jackson. Ancora, la sensuale e vivace Michelle Rodriguez, con la sua cascata di capelli ondulati neri come la notte, ça va sans dire.

Era passata da poco la mezzanotte e mezza, quando le porte dorate dello storico albergo hanno cominciato a ballare. Per la soddisfazione dei cinefili e dei paparazzi più instancabili. All’interno si era appena conclusa la cenetta (si fa per dire) gourmet organizzata per lo strepitoso parterre di ospiti. Tra le portate, tutte delizie del territorio, con proposte in chiave fusion. Dopo il dessert, brindisi e saluti tra colleghi, ognuno diretto al proprio albergo. Vin Diesel diretto al vicino Hassler con vista su Trinità dei Monti, scortato da almeno cinque guardie del corpo. Qualcuno tenta la fotografia souvenir della vita e lui si concede. Charlize Theron, sorriso amabile, un filo di trucco, capelli naturali corti sul collo, chic nella sua giacca nera su dress bianco, è salita in macchina con la figlia per raggiungere il De Russie in via del Babuino.

E Michelle Rodriguez, spumeggiante in stile rock, con blusa borchiata su gonna longuette glitterata, ha salutato i fan per poi spostarsi seguita a vista dagli addetti alla security. Insomma, anche le star si divertono a Roma. Complice la première nella Capitale di “Fast X” di Louis Leterrier, il decimo episodio della saga action adrenalinica di Fast & Furious. Roma non a caso. Perché proprio qui sono state girate alcune delle scene al cardiopalma più spettacolari del film con protagonista il cattivo di turno (interpretato da Jason Momoa). E qualcuno cantava City of stars.