C'è Posta per Te, stasera in tv (sabato 28 gennaio) su Canale 5: ospiti e anticipazioni della quarta puntata

Stasera in tv, sabato 28 gennaio, alle 21.40 su Canale 5 torna un nuovo appuntamento con C'è Posta per Te. Anche nella puntata di oggi Maria De Filippi, come fa ormai da 23 anni, è pronta a raccontare al pubblico altre storie piene di pathos ed emozione, tra sogni infranti, amori ritrovati e rapporti di famiglia difficili, con l'unico obiettivo, quello di farli riappacificare.

C'è posta per Te, stasera in tv: gli ospiti

La quarta puntata promette tanti grandi sorprese e colpi di scena. Stasera gli ospiti che emozioneranno il pubblico sono il cantante Irama, idolo dei più giovani e già strettamente legato alla padrona di casa grazie al talent Amici, e soprattutto un grandissimo ospite internazionale. Si tratta dell’attrice Charlize Theron, una star dal successo planetario, vincitrice del premio Oscar come migliore attrice. Entrambi sono chiamati ad abbandonare per una sera i loro panni artistici e professionali per regalare un momento di gioia e spensieratezza ai loro fan