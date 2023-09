Roma, folla di fan per Ariete e la sua "Notte" fa il pieno di applausi

Il marciapiede che conduce nella libreria era occupato per diversi metri da giovani fan adoranti, che desideravano solo avvicinare, guardare e magari persino salutare da vicino scattandosi un selfie con la loro beniamina. Ieri Roma, la sua città d’adozione, ha accolto a braccia aperte Arianna Del Giaccio, in arte Ariete classe 2002, che ha presentato il suo nuovo album di inediti “La Notte”, pubblicato dall’etichetta discografica indipendente Bomba Dischi. Un disco intimo e delicato com’è lei e che ha già ricevuto consensi e apprezzamenti.

A gruppi entravano le trecento fortunate che hanno potuto vivere il loro sogno.

L’attesa per l’arrivo della cantante è stata intervallata da svariati “Sei bellissima!” e da strofe dei suoi classici intonate a squarciagola. E finalmente è arrivata Ariete, con indosso l’immancabile cappellino nero e una T-shirt oversize verde. Si è accomodata sorridendo nello spazio messo a disposizione ne LaFeltrinelli di Appia e ha esclamato: «Ciao, ciao e ciao, come va? È una cosa incredibile! Uau!».

Così ha salutato le sue fan che gridavano emozionate nella sua entrata. Soddisfatta si è lasciata intervistare dall’attore e amico Pietro Turano raccontando il suo percorso professionale e di vita. «Il singolo “Rumore” - ha ricordato - l’ho scritto in America durante il viaggio da San Francisco a Yosemite mentre ascoltavo Sufjan Stevens, un musicista che apprezzo molto».

Delirio quando ha intonato i singoli “Nulla” e “Quattro inverni” e poi si è concessa ai fan per i saluti individuali. Originaria di Anzio, Ariete ha conquistato i primi dischi d’oro e di platino, raggiungendo sold out e fama nell’estate 2021 con “L’ultima notte”, colonna sonora della serie Netflix “Summertime” e poi tormentone della pubblicità di un gelato. “La Notte” è il secondo disco in studio pubblicato dalla cantastorie della Generazione Z che dopo essere salita sul palcoscenico di Sanremo 2023 dal 17 ottobre inizia il suo tour live nei palazzetti, in partenza da Bari.