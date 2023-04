25 aprile, cosa fare a Roma: tutti gli eventi nella Capitale per l'anniversario della Liberazione

Tra manifestazioni e cortei il 25 aprile sarà una giornata di festa per Roma. Far conoscere in modo più approfondito una pagina fondamentale della storia cittadina, nazionale ed europea, come è stata quella della lotta per la Liberazione tra il 1943 e il 1945, e avere un’occasione per confrontarsi sui valori e i principi su cui si fonda la nostra Repubblica democratica. Sono queste le motivazioni alla base della Festa della Resistenza, che si concluderà domani in città.

25 aprile, Nordio: «Dovrebbe diventare festa europea»

L’evento – promosso e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, curato da Electa e realizzato con la collaborazione del Municipio Roma VIII, della Federazione Unitaria Italiana Scrittori, il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura e la media partnership di Rai Radio 3 e Rai Play Sound – sarà ad accesso gratuito e si svolgerà in vari spazi del quartiere: l’Archivio Flamigni, il Teatro Palladium e la Biblioteca Hub Culturale Moby Dick – anch’essi partner dell’iniziativa – che affacciano su piazza Bartolomeo Romano, e nella piazza Damiano Sauli.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili (per i laboratori e gli incontri per ragazze e ragazzi la prenotazione è obbligatoria allo 060608).

Questi gli appuntamenti

Ore 10.00-12.00 - Moby Dick Biblioteca Hub Culturale Laboratorio teatrale per ragazze e ragazzi Fanny & Alexander, Voci della Resistenza Due laboratori condotti da Chiara Lagani e Andrea Argentieri (dagli 11 anni ai 17 anni, divisi in fasce 11-13 e 14-17 anni) Prenotazione obbligatoria allo 060608

Ore 14.00-15.00 - Moby Dick Biblioteca Hub Culturale Incontro per ragazze e ragazzi (dai 14 anni a tutte le età) La Resistenza a Roma: un racconto tra generazioni Michela Ponzani dialoga con suo nonno partigiano, Mario Di Maio e con Fabrizio Forno, nipote del partigiano Ughetto Prenotazione obbligatoria allo 060608

Ore 15.00-17.00 - Moby Dick Biblioteca Hub Culturale Tavola rotonda Memoria ed eredità della Resistenza: il lavoro delle associazioni In apertura Sara Modigliani interpreta alcuni brani legati al repertorio resistenziale Con AICVAS-Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna, ANPI-Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, ANED-Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti, ANPPIAAssociazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, ANFIM-Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri, ANPC-Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, FIAP-Federazione Italiana Associazioni Partigiane IRSIFAR-Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza, Museo Storico della Liberazione e Circolo Gianni Bosio. Modera: Michela Ponzani

Ore 15.30-16.15 - Teatro Palladium Lezione Santo Peli, I GAP

Ore 16.30-17.15 - Teatro Palladium Lezione Filippo Focardi, La memoria della Resistenza

Ore 17.00-18.30 - Archivio Flamigni Presentazione libri Vite partigiane Ne discutono Donatella Panzieri, autrice di Una vita contro. Vittorio Mallozzi (Odradek, 2022) e Chiara Alessi, autrice di Vorrei far vedere una strada che va all’infinito. Lica Covo Steiner (Electa, 2023) Con le autrici intervengono Isabella Insolvibile, Marino Sinibaldi e Anna Steiner

Ore 17.30-18.15 - Teatro Palladium Concerto Cercammo libertà tra rupe e rupe... Concerto del Coro Inni e Canti di lotta, diretto da Sandra Cotronei e Giovanna Marini Presenta Maya Vetri

Ore 17.30 - 19.00 - Villetta - Via degli Armatori 3 Incontro Resistenza a Garbatella. La settima zona dei Gap con Paola Angelucci, Mauro Canali, Carlo Picozza e Gianni Rivolta a cura de l'Associazione Cara Garbatella e di Villetta Social Lab

Ore 18.30 -19.00 - Teatro Palladium Intervento del Sindaco Roberto Gualtieri Ore 19.30-20.30 - Teatro Palladium Reading musicato Pierpaolo Capovilla, Fortini. Caproni. Poesia partigiana Musiche di Giulio Carlo Pantalei e Andrea Ruggiero

Ore 21.30-22.40 - Teatro Palladium Reading musicato di e con Benedetta Tobagi, La Resistenza delle donne Regia di Lorenzo Pavolini, drammaturgia di Lorenzo Pavolini e Benedetta Tobagi, con Susanna Gozzetti, musiche di Giulia Bertasi, produzione esecutiva di Elisa Brivio, una coproduzione di Intesa Sanpaolo/The Italian Literary Agency

La manifestazione

Domani poi, in occasione dell’Anniversario della Liberazione, come tutti gli anni, la Cgil parteciperà, a fianco dell’Anpi e di altre associazioni partigiane e della memoria antifascista, al corteo che si terrà a Roma. Il concentramento è a Largo Benedetto Bompiani alle ore 9 a ridosso delle Fosse Ardeatine, dove poco prima una delegazione della Cgil, renderà omaggio ai Caduti insieme alle Istituzioni e alle delegazioni delle altre associazioni. Il corteo partirà alle ore 10 e attraverserà i quartieri di Tor Marancia, Garbatella e Ostiense e terminerà a Porta San Paolo, dove si terranno gli interventi dal palco.