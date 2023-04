Meteo ponte del 25 aprile e 1 maggio: temporali, grandine e vento. Il maltempo si abbatte sugli italiani in viaggio

Nove milioni di italiani in viaggio per il ponte del 25 aprile, ma sarà bene mettere in valigia ombrello, giacca a vento e abiti caldi: il maltempo si abbatte sui giorni di festa con una perturbazione che si abbatterà sull'Italia proprio nel giorno della Liberazione. Secondo gli esperti di 3BMeteo, i fenomeni più incisivi sono previsti tra la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Triveneto e una grossa fetta delle regioni centrali in particolare l'entroterra tirrenico, l'Appennino e la fascia adriatica. Meno esposti il Nordovest, le regioni centrali tirreniche e il Sud in genere dove i fenomeni saranno più isolati a causa della traiettoria dei fronti che sarà nordoccidentale. Dato il riscaldamento indotto dalla temporanea espansione sul nostro paese di un blando promontorio anticiclonico di matrice africana e il grosso carico di umidità che la massa d'aria contiene, quando l'aria più fredda nord atlantica irromperà sul nostro paese i contrasti termici saranno tali da determinare la formazione di temporali anche forti con possibili grandinate e colpi di vento. Detto questo passiamo a vedere quali sono le previsioni meteo per le giornate di lunedì e martedì.

Le previsioni per il ponte del 25 aprile

METEO LUNEDÌ: Nord, al mattino temporali tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, localmente forti e con grandine ma in rapida dissoluzione sulla Lombardia e l'Emilia occidentale. Nel pomeriggio residui temporali tra Veneto orientale, Friuli, Emilia orientale e Romagna, localmente forti e con gradine ma in dissolvimento entro sera. In serata poco nuvoloso. Nella notte peggiora sul Triveneto. Centro, al mattino rovesci e temporali in transito dalla Toscana interna verso Umbria, Marche, Lazio interno e Abruzzo. Fenomeni fugaci sulla costa tirrenica, localmente forti e con grandine altrove. Nel pomeriggio ampie schiarite sulle regioni tirreniche, ancora dei temporali tra la dorsale appenninica e le regioni adriatiche, localmente forti e con grandinate. In serata migliora ovunque. Sud, nuvolosità irregolare su Campania, Molise, Puglia settentrionale e Basilicata con qualche fugace pioggia tra pomeriggio e sera e qualche isolato temporale lungo la dorsale appenninica. Poche nubi altrove. Temperature in calo al Nord e al Centro, stabili al Sud. Venti moderati o forti da Ovest o Sudovest, mari molto mossi, anche agitati i bacini settentrionali.

METEO MARTEDÌ: Nord, poco nuvoloso su Piemonte, Liguria centro occidentale, Lombardia occidentale. Instabile altrove con transito di rovesci e di temporali anche forti e localmente associati a grandinate in attenuazione tra il tardo pomeriggio e la sera. Centro, instabilità in intensificazione su Marche, interne toscane, Umbria con rovesci e temporali anche forti e locali grandinate entro il pomeriggio. Tra il tardo pomeriggio e la sera rovesci e temporali in transito anche su Lazio interno e Abruzzo. Sud, nuvolosità sulle regioni tirreniche ma con fenomeni scarsi o assenti, tra la sera e la notte temporali in transito su Molise, Puglia, Campania interna, Basilicata e isolati su nord Calabria, Poche nubi sulle Isole salvo temporanea variabilità sulla Sardegna. Temperature in calo al Nordest e regioni adriatiche. Stabili altrove. Venti moderati o forti tra Ovest e Nordovest. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni 1 maggio

Gli ultimi aggiornamenti per il prossimo ponte del Primo Maggio hanno in parte cambiato la tendenza e sono a dir poco sorprendenti: l'Italia in bilico, rischia di trovarsi in una zona di convergenza proprio nel mezzo del campo di battaglia tra le prime avanzate dell'anticiclone africano e le ultime incursioni fredde in discesa dal Nord Europa. Dunque potrebbero alternarsi giornate di sole a temporali. Per i dettagli e per capire quali saranno le zone maggiormente esposte occorre ovviamente attendere ancora un po' di tempo,