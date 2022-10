Eur, vandalizzato l'istituto tecnico Ruiz, il consigliere Parrucci: «Condanniamo atto inaudito»

Finestre rotte ed estintori aperti la scorsa notte nell'istituto tecnico commerciale "Vincenzo Ruiz" all'Eur, preso d'assalto da alcuni vandali non ancora identificati.

Sfregio alla casa di Alberto Sordi, l'offesa sulla targa di piazzale Numa Pompilio

La denucnia del consigliere capitolino Daniele Parrucci: «Inaudito»

«Condanniamo con forza quanto accaduto durante la scorsa notte all'istituto tecnico commerciale Ruiz di Roma, zona Eur, vandalizzato da ignoti che hanno distrutto 74 vetri delle finestre e divelto e svuotato una decina di estintori nei corridoi. Un atto di vandalismo inaudito che paralizza le lezioni e mette in difficoltà una intera comunità scolastica». Così Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alla Scuola della Città metropolitana di Roma.

«Siamo vicini della Dirigente Rejana Martelli che in queste ore sta denunciando l'accaduto alle autorità competenti, impegnandoci a ripristinare al più presto il normale funzionamento della scuola. Azioni come questa rallentano il nostro lavoro quotidiano, mettendo in difficoltà tutti gli altri istituti scolastici dove siamo impegnati in interventi ordinari e straordinari. Un clima che ci preoccupa, che in queste ore ha interessato anche il Liceo Augusto, dove sono stati cancellati con vernice nera il murales raffigurante Pier Paolo Pasolini, Enrico Berlinguer e Nilde Iotti. La scritta "Augusto fascista" è la firma di un atto non solo da condannare ma che dobbiamo necessariamente respingere con forza per conservare la nostra cultura di libertà e dei valori dell'antifascismo» scrive il consgliere e Vice Presidente Commissione Lavori Pubblici, Daniele Parrucci.

Roma, scultura di Jago contro il razzismo distrutta dai vandali. L'artista: «Mi dispiace per la Capitale»