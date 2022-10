Roma, il Parco dei Frutti nel degrado: da oasi per i bimbi a preda dei vandali

Seppur già da diversi anni in cattive condizioni, il “Parco dei frutti”, facente parte del quartiere di Settebagni, Roma Nord, versa oggi in un totale stato di abbandono e degrado. Fino ad alcuni anni fa, il luogo era tra i più qualificati del quartiere romano per far trascorrere ai bambini un po' di spensieratezza, tra scivoli, altalene ed un grande prato verde dove giocare. Successivamente, iniziando il parco ad essere meno frequentato, è andato man mano in rovina, dimenticato dai cittadini stessi e diventato preda di numerosi atti vandalici, quali graffiti e furti dei giochi. E malgrado le proteste nel corso degli anni dei residenti, riguardanti appunto l'incuria della zona, nessuno ha fatto nulla per rimettere in sesto il posto.

Il degrado che regna oggi nel parco è desolante: dei giochi non è rimasto più nulla, se non qualche dondolo arrugginito; l'erba e le piante hanno preso possesso di tutta la zona, coprendo addirittura le panchine e insinuandosi nelle costruzioni di cemento del parco o in quel che ne resta; per terra ci sono rifiuti di svariati tipi, segno comunque che il parco dà l'idea di essere frequentato, probabilmente la notte da alcuni senza tetto; infine, le tipiche scritte sui muri e sulle varie altre superfici del posto concludono un quadro triste e deprimente. Durante il giorno difatti, è rarissimo osservare genitori che portano a giocare qui i propri figli, del resto i giochi praticamente non ci sono più e c'è anche il rischio di farsi male tra erba alta, mattonelle rotte e rifiuti di ogni tipo sparsi a terra. Affissi vicino a qualche panchina, si possono notare dei nastri di plastica della polizia di Roma Capitale. Ciò, potrebbe anche testimoniare che, forse, una qualche sorta di intervento pubblico, o meglio, un tentativo di intervento, volto a migliorare lo stato del parco o a delimitare dei possibili punti pericolosi, è stato fatto. Ma vista la situazione attuale, il luogo ha continuato a non ricevere attenzioni da parte delle autorità competenti. Ad ottobre del 2022 il “Parco dei frutti” è abbandonato a se stesso e non si sa se e quando sarà recuperato.