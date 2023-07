Roma, all'Eur emergenza rifiuti (anche durante i giorni della Formula E). I residenti: «Non possiamo vivere così»

Roma è al collasso, con tonnellate di rifiuti per strada e le soluzioni che sembrano non arrivare. Arrivano diverse segnalazioni da parte dei residenti della zona Eur, a sud della Capitale, anche nei giorni in cui si corre il gran premio di Formula E. Le foto sono state scattate in via della Chimica (dietro viale Europa). La dichiarazione di uno di loro: «Non possiamo continuare a vivere così, con i bidoni della spazzatura stracolmi e che non vengono ripuliti da settimane, per non parlare dell’erbacce che spuntano sui marciapiedi. L’altro giorno anche delle vipere ho visto - spiega un residente -. Non si può camminare, bisogna fare lo slalom tra le buste e bisogna uscire con la mascherina, non per il Covid ma per la puzza».

Di recente Ziantoni ha ricordato che “da parte nostra, Roma Capitale ha prodotto la relazione chiesta dal MiTe sull'aggiornamento puntuale in merito all'attuazione del piano industriale adottato da Ama Spa.

Inoltre è stata pubblicata in questi giorni una manifestazione di interesse per l'acquisizione di un impianto di Trattamento dei rifiuti indifferenziati e che Ama Spa ha avviato le ricerche per individuare un'area industriale destinata alla realizzazione di un nuovo TMB. È chiaro che le soluzioni a breve termine vanno trovate e condivise nell'ambito del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero. Sarebbe opportuno che i termini della discussione rimanessero tali, anziché continuare a fare propaganda elettorale a discapito dei cittadini e del servizio pubblico".