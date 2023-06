Roma, parco della Garbatella chiuso: rotti scivoli e altalene. Allarme sicurezza

Chiude per manutenzione il Parco Cavallo Pazzo, una delle aree giochi più frequentate della Garbatella. Una notizia non tanto bella per le mamma e i papà de quartiere che quotidianamente portavano i figli lì per giocare dopo la scuola, soprattutto con l’inizio del bella stagione. L’area era molto utilizzata anche dai bimbi degli asili nido Villaggio nel Bosco e Casa dei Bimbi. Ciò che è utilizzabile sono: uno dei tre scivoli dell’area giochi e un’altalena per i più piccoli. Il parco è praticamente messo k.o tra i rami caduti e lasciati a terra e le panchine rotte e giochi da aggiustare. Il municipio VIII ha dichiarato che sono in corso degli interventi per la sostituzione di alcune componenti dei giochi, per la manutenzione del verde, per la sistemazione delle panchine (dove da tempo mancano alcune assi di legno). Al momento nom sono ancora disponibili notizie sulle tempistiche di riapertura. Di sicuro c'è allarme per la sciurezza dei bambini.

Qui, nello stesso parco, lo scorso 9 giugno, è caduto un alberto (causa maltempo) vicino all'area giochi, lungo la discesa che dall'ingresso nord, quello accanto al centro sociale Casetta Rossa Nessuno, per fortuna, nessuno è rimasto ferito.