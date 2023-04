Laurentina, la riserva naturale di Decima- Malafede dimenticata e abbandonata

Oggi vi raccontiamo un’area naturale abbandonata e non riqualificata, situata nel territorio comunale di Roma, estesa tra la via Laurentina e via dei Castelli Romani. Questa Riserva naturale appartiene alla sezione di Decima – Malafede e identificata con il nome di Albunea. Questo luogo viene citato e raccontato da Virgilio nel VII dell’Eneide.

Virgilio ci racconta della grotta di Fauno e della presenza di un oracolo che veniva molto spesso interrogato e che apparteneva alla storia del mito delle origini del Lazio Antico, il cosiddetto Latium Vetus. Ci narra di questo luogo come meta spirituale di Latino, re degli Aborigeni (gli antichi abitanti del Lazio).

Questa area naturale ormai lasciata nel dimenticatoio, rappresenta la cavità misteriosa del Dio Fauno (dove appunto ancora oggi si segnalano la presenza di sorgenti di acque solfuree attive), luogo in cui il Re si recò per chiedere risposte riguardo all’arrivo di Enea nel Lazio e sul futuro della Etnia.

Fin dall’antichità, la singolarità di questo territorio risiedeva nella presenza di tracce di minerali solforosi e ferrosi. Dal materiale ferroso si è formato il lago nominato Lago Rosso. Vi è la presenza di un’ altro lago più piccolo, formato da materiale gassoso e che fuoresce dal fondo creando un piccolo idromassaggio naturale. Nell’area si trovano i resti anche della Tor Tignosa.

Secondo gli ultimi dati disponibili pubblicati dalla Federparchi, in Italia ci sono 23 parchi nazionali, 156 parchi regionali, 1 parco interregionale, 147 riserve naturali statali e 300 regionali, 27 aree marine protette e altre 150 aree naturali protette: dunque circa il 10 per cento del territorio nazionale è area protetta, di cui il 5 per cento è costituito da parchi nazionali. L'Italia si attesta quindi al primo posto a livello europeo per percentuale di territorio coperta da parchi. Non dimentichiamoci di questo luogo pieno di storia, leggenda e bellezza.