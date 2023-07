Roma, al via la realizzazione di una nuova Casa della Comunità sulla Laurentina

In questi giorni è stato convalidato il progetto della Asl Rm2 per la realizzazione di una nuova Casa della Comunità nella zona Laurentina, destinata per fornire un servizio appartenente alla “missione 6-Salute” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Un investimento sul quale l’Italia ha investito due miliardi di euro per l’apertura di nuovi luoghi fisici di facile individuazione dove la comunità può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale.

Il Laurentino, potrà contribuire con i nuovi locali di via Giuseppe Marotta al raggiungimento del fine perseguito grazie ai finanziamenti europei. Al suo interno troveranno posto infermieri, personale sociosanitario, amministrativi ed un assistente sociale, perché è questo che era previsto, con il decreto 77/2023, nel regolamento per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale. Il progetto è rinnovare tecnologicamente entro il 2026 1.350 Case della Comunità. La conferma può essere riscontrata sul portale dell’azienda sanitaria locale nella sezione dedicata all’albo pretorio.