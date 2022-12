Roma, in programma il villaggio glaciale: i mercatini di Natale e laboratori per bambini

La magia del Natale arriva al Maximo Shopping Center. Tante le iniziative organizzate dal centro commerciale sulla Laurentina per festeggiare al meglio la ricorrenza più attesa dell’anno. Un programma ricco di eventi nato per soddisfare il desiderio di emozioni di grandi e piccini. Proprio a questi ultimi è dedicato “Il Villaggio Glaciale” allestito in piazza Gabriella Ferri dove potranno vivere un’esperienza unica calandosi in un gelido e spettacolare scenario invernale ispirato al Polo Nord tra installazioni di pan di zenzero, pinguini e orsi polari. Da non perdere il gioco delle luci notturno capace di creare un paesaggio fatato e suggestivo. Imperdibile, inoltre, il Maximo Express, il trenino di Natale per un giro della piazza, del villaggio glaciale e del mercatino davvero irresistibile.

Immancabile, sempre per i più piccoli, l’incontro con Babbo Natale che sarà fisicamente presente nella Food Court situata al secondo piano del Centro. Tanti gli appuntamenti fissati con il vecchietto più famoso del mondo che incontrerà i bambini per fare selfie e regalare loro un momento magico e indimenticabile.

Nella Food Court al primo piano, invece, saranno anche attivi i laboratori di Natale con attività gratuite come lo spazio per la letterina a Babbo Natale e quello per un Natale Creativo, incastonato tra splendide e colorate scenografie natalizie. Un altro momento di divertimento è Coloriamo il Natale, in cui i piccoli ospiti potranno esercitarsi a disegnare e colorare grandi fogli con i personaggi tipici delle Feste o inconfondibili characters.

Il Natale targato Maximo dedica uno spazio anche ai più grandi che fino a domenica 8 gennaio potranno immergersi nel tradizionale mercatino di Natale in cui trovare regali o oggetti originali: dai presepi alle ceramiche, all’oggettistica natalizia, al tessile, al cibo.

Appuntamento speciale da segnare sul calendario, infine, quello previsto per sabato 10 e domenica 11 dicembre, dalle 16,30 alle 18,30, quando al Maximo farà tappa la stazione mobile sul truck natalizio di Radio Globo con una selezione musicale ad hoc e uno spettacolo strepitoso con gli speaker Umberto e Damiano. Anche per questo evento i veri protagonisti saranno i bambini che potranno incontrare Santa Claus in persona e i suoi elfi. I piccoli ospiti del Centro potranno anche lasciare le letterine direttamente a Babbo Natale e ricevere qualche piccolo dono.

E’ possibile consultare l’elenco completo delle iniziative “Maximo Christmas”, con giorni e orari, sul sito ufficiale del Centro: www.maximoshopping.it