Martedì 25 Luglio 2023, 14:23

C'è una terza persona arrestata nell'ambito dell'indagine sulla morte di Francesco Vitale, il pr barese con precedenti per droga precipitato il 22 febbraio scorso in circostanze misteriose dalla finestra del quinto piano di un palazzo in via Pescaglia, alla Magliana. Si chiama Ilaria Valentinetti (sulla trentina di anni) ed è la compagna di Sergio Placidi, 48 anni, catturato i primi di marzo dai carabinieri in mezzo al traffico di via Pontina, vicino Pomezia, per sequestro di persona a scopo di estorsione con l’aggravante del decesso dell’ostaggio.

La stessa accusa che aveva già portato in carcere Daniele Fabrizio. Il sequestro, secondo la Procura, aveva come obiettivo la riscossione di un credito di 500mila euro per una partita di cocaina non pagata dalla vittima. A quel sequestro ha partecipato anche la compagna di Placidi, che la notte tra il 21 e il 22 febbraio si è recata in taxi in via Pescaglia, probabilmente per controllare l'ostaggio per alcune ore, dato che gli altri presunti rapitori si erano dovuti momentaneamente allontanare. Come indizi a carico della Valentinetti (finita in carcere domenica scorsa) ci sono intercettazioni ambientali, il segnale del GPS del suo cellulare e la testimonianza del tassista che l'ha accompagnata nel palazzo della Magliana dal quale poi è precipitato Vitale.

LE INDAGINI

Secondo i riscontri svolti dai carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dai pm Francesco Cascini e Francesco Minisci, il 45enne è stato segregato in quell’appartamento della scala D almeno 12 ore prima di cadere per una decina di metri nel cortile condominiale. Senza documenti e telefonino, con qualche euro in tasca. L’ipotesi è che abbia tentato una fuga disperata dalla finestra, ma ha perso l’equilibrio mentre cercava di calarsi al piano inferiore. Nella sua ultima telefonata alla compagna, prima di morire, aveva detto: «Amore mio, è finito tutto. Dovrai pensare da sola al nostro bambino».