Giovedì 30 Maggio 2024, 14:41 - Ultimo aggiornamento: 14:42

Le forze dell'ordine hanno eseguito, alle prime ore dell'alba di giovedi 30 maggio, una maxi operazione al campo nomadi di Castel Romano sulla via Pontina. In campo più di 150 agenti, tra Polizia locale di Roma Capitale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

I controlli

Nelle prime ore del mattino è stato eseguito un controllo al campo nomadi a Castel Romano sulla via Pontina. In campo più di 150 agenti, tra Polizia locale di Roma Capitale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza che hanno eseguito controlli mirati diretti alla verifica di persone irregolari presenti, abusivismo, per la prevenzione e repressione di fenomeni di spaccio di droga e controlli amministrativi.

Sono stati identificate 338 persone, di cui 151 minori mentre 11 persone sono state fermate per accertamenti e sono stati sequestrati anche 6 veicoli privi di copertura assicurativa. Al momento la loro posizione è al vaglio in merito ad alcune presunte azioni illegali e in relazione ad un episodio di aggressione a danno degli agenti, avvenuto nel corso di precedenti verifiche.