Mercoledì 29 Maggio 2024, 00:13

Torna in carcere Massimo Longo, il killer che nel 2009 freddò con due colpi di pistola il boss della Banda della Magliana, Emidio Salomone. Il 59enne per quell’omicidio era stato condannato a 28 anni e 7 mesi, ma durante la pandemia era uscito dal carcere per motivi di salute. Prima il covid, poi un’operazione al cuore. Ma ora Longo si è ristabilito e dovrà fare rientro in carcere per scontare il residuo della pena, circa dieci anni. Ieri mattina gli agenti della polizia di Ostia hanno proceduto con l’esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello del Tribunale di Roma. Longo era stato arrestato nel 2011 dai carabinieri del nucleo investigativo di Ostia mentre si trovava detenuto in una comunità di recupero in provincia di Salerno. Stava scontando una pena connessa al traffico di droga. Anche dietro la morte di Salomone ci sarebbe stato il controllo dello spaccio di eroina ad Acilia.

LO SGARRO

Due colpi di pistola, uno al torace, uno diretto alla fronte: un’esecuzione. Così era stato ucciso alle sette di sera del 5 giugno 2009 Salomone, uno degli ultimi boss della Banda della Magliana. Freddato davanti alla sala slot di via Cesare Maccari, ad Acilia, una delle principali piazze dello spaccio della Capitale. Per mesi carabinieri e polizia avevano ricostruito la fitta rete di contatti di Salomone perché di conti in sospeso ne aveva tanti. Uno con la giustizia: era stato arrestato in Danimarca nel villaggio di Frederikshavn nel gennaio del 2005. Poi la decisione del Tribunale del Riesame di Roma aveva revocato l'ordinanza di custodia cautelare e rimesso in libertà nel paese scandinavo. Ma su di lui pendeva ancora un processo dal 2004, dall'affare che la polizia chiamò Anco Marzio. Un’ udienza era fissata proprio in quei giorni e lui doveva essere sentito. E poi ancora: il controllo dello spaccio di droga sul litorale. È proprio questa la pista caldissima che hanno seguito gli investigatori fino ad arrivare a Longo. Nei mesi precedenti all’agguato, Salomone scontava il vizio della droga. L' uso costante di eroina lo aveva reso oltre che spacciatore pure assiduo consumatore. Sempre più confuso, sempre meno affidabile. Tanto che i suoi compari avevano iniziato a prendere le distanze. La popolarità criminale di cui godeva aveva però segnato il passo. Quando era al top aveva dovuto fare una plastica facciale totale che gli aveva completamente cambiato i connotati. Ma i tempi erano cambiati: secondo gli investigatori, Salomone avrebbe pagato con la vita uno sgarro al killer. Nei mesi precedenti all’agguato, i due erano stati protagonisti di minacce e ritorsioni. Dal furto di un motorino, a una macchina incendiata. Fino a quando Longo si armò di pistola uccidendo il rivale.

