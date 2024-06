Sabato 8 Giugno 2024, 06:05

«Perché non è in carcere?». È la domanda che risuona tra le tante traverse di Piana del Sole, alla periferia sud di Roma, dove Simone Borgese, 39enne, è ai domiciliari ormai da qualche giorno per aver violentato una 26enne lo scorso 8 maggio. L’ha fatta salire con una scusa sulla sua auto in via della Magliana, poi l’ha portata in un posto isolato ed ha abusato di lei. Grazie alle telecamere di sorveglianza della zona che hanno ripreso la Multipla grigia del marito della madre, usata sempre dall’indagato, oltre al riconoscimento della vittima, gli inquirenti lo hanno identificato e arrestato. «Il suo volto mi compariva davanti appena chiudevo gli occhi», aveva raccontato la giovane. Non l’unica vittima. Nel 2014 infatti aveva abusato di una 17enne in un ascensore, nel 2015 (sempre di 8 maggio) di una tassista proprio in una via isolata di Piana del Sole. Gli inquirenti non escludono si tratti di uno stupratore seriale e stanno cercando di capire se dal 2021 - anno in cui ha finito di scontare le condanne - a oggi abbia colpito ancora, prima dell’8 maggio.

LA RABBIA

Borgese abita proprio nel luogo in cui nove anni fa ha compiuto una delle sue brutali aggressioni. Ed è sempre lì, a casa della compagna, una 30enne che lavora in uno dei bar di zona, che è ai domiciliari. Tra i residenti c’è rabbia nei confronti di quel «ragazzo che sembrava normale». Almeno questo è il sentimento di chi non sapeva cosa avesse fatto prima della notizia dell’arresto uscita sui giornali. La reazione è stata subito quella della rabbia. C’era chi, l’altro ieri, aveva promesso di mettere in scena una protesta, per dimostrare che «noi qui non ce lo vogliamo».

«È una vergogna che sia ai domiciliari e non in carcere. Hanno paura che lo ammazzano? Quella è la fine che si merita», dice Maurizio, un residente. «Fino a cinque giorni fa era in strada che passeggiava tranquillo, mano nella mano con la fidanzata che è una gran brava ragazza, come se nulla fosse», dice Laura, che come molti conosce la compagna di Borgese. Quella ragazza «seria, lavoratrice» di cui tutti parlano e grazie alla quale, anche chi sapeva delle deviazioni sessuali di Borgese, lo accettava comunque.

«Qua ci conosciamo tutti», dice il proprietario di uno dei ristoranti della zona. «È un quartiere di gente problematica, chi ha le firme, chi è uscito dal carcere», spiega. «In tanti sapevamo quello che aveva fatto, ma anche prima di violentare la tassista, ha sempre dato fastidio alle donne. Poi quando è uscito dal carcere ed è tornato qui io come altri abbiamo iniziato a ignorarlo. Infatti qui veniva solo di passaggio, frequentava invece il bar dove lavora la fidanzata, lì essendoci lei lo trattavano tutti bene», conclude il commerciante.

LA PAURA

Bocche cucite dal bar dove la ragazza lavora, o meglio lavorava, perché da quando Simone è stato arrestato nessuno l’ha più vista. «Preferiamo non dire nulla», dice chi ci lavora. Mentre uno dei residenti seduto al tavolino fuori racconta della paura che ha avuto quando ha scoperto di quali «atroci reati» si fosse macchiato.

«Sembrava un ragazzo normale, l’ho conosciuto qui al bar e gli ho chiesto una mano perché dovevo fare dei lavori in casa e lui era un muratore. L’ho fatto andare a casa mia, c’erano solo mia moglie e mia figlia, io ero fuori. Solo ora mi rendo conto di quanto hanno rischiato», spiega l’uomo.

Sono diversi i residenti che temono che i propri figli possano aver incrociato Borgese per strada negli ultimi tre anni. «Mia figlia ha 13 anni, qui tutti i ragazzini scendono in strada da soli. E se gli succedeva qualcosa? E se questo esce di nascosto dai domiciliari?», dice Marco.

Silenzio di chi lavora nel bar ma anche dei parenti della fidanzata che abitano nella stessa palazzina. Di lei non c’è traccia e al citofono della sua abitazione - dove Borgese sta ai domiciliari - non risponde nessuno. «Andate via», urla una donna dal balcone.

