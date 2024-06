Mercoledì 5 Giugno 2024, 00:41

La Magliana si è risvegliata con gli elicotteri sopra le teste, piombata indietro nel tempo quando da queste parti abitavano i futuri boss della famigerata «banda». E uno di loro è di nuovo finito nelle maglie della legge, a settant’anni suonati. Ieri i carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci e la Dda di Roma hanno notificato misure cautelari per 28 persone. Tra loro spicca la figura di Marcello, “Marcellone” Colafigli uno dei killer di Abbatino & Co., già condannato all’ergastolo, e oggi indiziato di essere a capo di un’associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti con contatti diretti con i fornitori sudamericani e albanesi. I provvedimenti (11 di custodia cautelare in carcere, 16 degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e un obbligo di firma) riguardano altri 22 italiani, due albanesi, un kosovaro, un macedone e un colombiano. Nel sodalizio, compare anche Walter Garofalo, l’elettrauto 55enne contro cui ignoti esplosero colpi d’arma da fuoco il 25 marzo scorso davanti alla sua officina in via Pian due Torri.

LA COOP

Sottoposta all’obbligo di firma la responsabile delle cooperativa agricola “Spazi immensi” di via Anagnina, la quale secondo gli inquirenti avrebbe fornito la copertura a Colafigli per continuare a svolgere i suoi affari illeciti durante l’orario in cui avrebbe dovuto lavorare in regime di semilibertà. E perché potesse incontrare i suoi accoliti, alcuni con precedenti, senza incorrere nella violazione delle disposizioni, aveva provveduto a iscriverli come soci. Così gli incontri tra narcos potevano essere definiti “di lavoro”.

Non affari di poco calibro. Perché approfittando della caratura di Marcellone, che in Romanzo Criminale ispirò la figura del Bufalo, il gruppo si destreggiava con emissari della ‘ndrangheta, della camorra e della mafia foggiana, per finanziare, pianificare e fare arrivare la droga a Roma.

L’AMMANCO

Quando i boss di Cerignola affidano al gruppo duecentomila euro a garanzia di un carico di 30 kg di coca dalla Colombia, il cugino di Salvatore Princigalli, detto “l’avvocato” che ha un bar a Val Melaina fa sparire il denaro. I pugliesi sono inferociti e salgono a Roma intenzionati a regolare i conti, Colafigli interviene per fare riportare la calma. Sorge, però, il problema di recuperare il denaro, allora la banda escogita l’idea di una rapina. I carabinieri che li hanno sotto ascolto sono costretti a entrare in azione per fermarli. Nell’occasione i militari trovano un taser, uniformi, palette e pettorine con l’emblema della Guardia di Finanza, nonché una pistola Beretta. A custodirla però ci pensa un altro della Magliana, Emanuele Sollazzo che sarà arrestato successivamente con Ugo Di Giovanni e Fabrizio Olivani per l’omicidio di Andrea Gioacchini. Tutti temono sia proprio quella la pistola che lo ha freddato davanti all’asilo dove aveva appena accompagnato il figlio il 10 gennaio del 2019. Ma non è così.

Forte del proprio prestigio criminale, Colafigli si era guadagnato la fiducia di un gruppo di albanesi inseriti in un importante cartello colombiano operativo nella città di Turbo. Era albanese il punto di contatto con il cartello colombiano, si è prestato per andare di persona a trattare con i fornitori sudamericani, riferendo costantemente ai romani delle difficoltà incontrate per entrare illegalmente in Colombia e le cautele utilizzate dai trafficanti locali per eludere le indagini, come l’utilizzo di apparecchi satellitari e il ricorso spregiudicato alle armi da fuoco.