Roma, sbaglia a inserire la marcia e con la Mercedes entra nel supermercato: ferito il conducente, paura all'Eur

Le foto non sono di un set cinematografico, ma la realtà di ciò che è successo ieri sera poco prima della chiusura in un supermercato situato in Via Della Tecnica a Roma (zona Eur). Un uomo proprietario di una mercedes JLC si era recato verso le ore 20:00 al supermercato, evidentemente per fare degli acquisti ma qualcosa invece è andato storto. Dopo essere uscito con le buste della spesa e dopo averle posizionate nel bagagliaio, l’uomo mettendosi alla guida ha erroneamente inserito la prima marcia anziché la retromarcia, finendo così nella vetrata del negozio invece che uscire comodamente dal parcheggio.

Attimi di panico nel momento in cui la vettura si è schiantata rompendo completamente la vetrina dalla parte del settore frutta e verdura.

L’impatto violento della macchina ha creato una specie di esplosione vetraria che ha ferito un cliente mentre stava pesando la frutta da comprare. A raccontare l’accaduto una signora che si trovava fuori dal negozio: «È stata una scena da film. Per fortuna che il signore si trovava difronte alla vetrata ha avuto i riflessi e si è spostato, altrimenti la macchina che ha spaccato il vetro poteva investirlo». I soccorsi sono arrivati e hanno medicato il cliente rimasto ferito.