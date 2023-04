Venerdì 7 Aprile 2023, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 08:29

Tre bici elettriche di un valore non inferiore ai 3 mila euro ciascuna, portate via insieme a qualche maglietta, forse dei caschi e proteggi-gomiti: resta ancora da quantificare l’ammanco complessivo dai locali su via del Foro Italico. Dopo il maxi-colpo nella boutique di Fendi (29 tra borse e accessori per un valore di 110 mila euro e un antifurto che non è scattato forse grazie ad un “basista”) ecco che ad essere derubato è stato lo store di una delle più note case di moto italiane. Rispetto a quanto accaduto a largo Goldoni, stavolta, il frastuono è stato maggiore: ad essere andata completamente in frantumi una delle vetrate (teoricamente antisfondamento) che affacciano sul retro dell’attività.

LA DINAMICA Da qui, mercoledì, intorno alle 23.30 almeno tre uomini sono entrati sfondando la vetrina e facendo scattare l’allarme esterno (perimetrale) e interno ma hanno avuto comunque il tempo per portarsi via tre bici elettriche e diversi accessori. Le moto no, quelle non sono state toccate il che fa presumere come la “banda” benché organizzata cercasse qualcosa di facile e sicuro da “piazzare”. Con le bici elettriche si fa meglio che con le moto, facili da rintracciare per numero di serie e telaio ad esempio. Non è la prima volta che il centro del Foro Italico subiva un furto. Già un paio di anni fa altri malviventi si erano introdotti nell’attività e anche allora ad essere rubati erano stati prevalentemente accessori. Ieri pomeriggio sull’asfalto restavano ancora i vetri mentre dal locale era stato montato un pannello a coprire la parete. Sul posto mercoledì sera sono arrivati i carabinieri che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Si vedono tre uomini a volto travisato che sfondano la vetrina e si aggirano nel locale per uscirne poi dopo meno di dieci minuti. Tempo sufficiente per dileguarsi senza lasciare tracce. Difficile capire se fossero a bordo di un furgoncino o di due auto dal momento che i video riprendono l’azione dentro la sala ma non il momento della fuga. La banda che ha colpito mercoledì sera potrebbe avere altri precedenti alle spalle: lo scorso 3 aprile, infatti, un altro store di Tor Carbone è stato ripulito di una decina di bici elettriche per un valore complessivo di quasi 100 mila euro. I ladri, in quell’occasione entrarono in azione di domenica, seguendo lo stesso canovaccio del Foro Italico. Anche lì, dalle immagini poi acquisite dagli investigatori, il gruppo è entrato nel locale a volto travisato senza lasciare tracce.