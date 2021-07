Mercoledì 28 Luglio 2021, 16:24

PESCARA In un tratto in discesa ha perso il controllo della sua Toyota Aygo ed è finita dentro un negozio di ortofrutta. Esperienza drammatica per una donna al volante, questa mattina a Pescara, in via Colle Innamorati, nel quartiere dei Colli. Solo per miracolo l'incidente non ha avuto conseguenze tragiche: la vettura ha infatti sfondato la vetrina ed è finita contro i banchi di frutta esposti nel locale che per fortuna in quel momento non aveva clienti e solo la prontezza di riflessi ha salvato il marito della titolare, riuscito a evitare l'impatto spostandosi con un balzo felino. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, polizia municipale e vigili del fuioco. Secondo una prima ricostrzione l'auto avrebbe urtato il marciapiede e poi colpito due paletti prima di sfondare la vetrina del negozio "Fruttaiolo market", creando danni, spavento e scompiglio. La guidatrice è stata accompagnata in ospedale sotto choc.