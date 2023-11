Tor Bella Monaca, notte di paura: nove macchine avvolte dalle fiamme

Sono le ore 22 di giovedì 16 novembre quando arriva l’allarmante chiamata al 112: nel quartiere romano Tor Bella Monaca si scatena il panico e il cielo si dipinge di rosso. Nove automobili sono avvolte tra le fiamme.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco: ben due squadre, con autobotti e carri auto-protettori, raggiungono repentinamente il comprensorio di case popolari R5 per domare il fuoco.

All’altezza del civico 64, in via dell’Archeologia, l’incendio divampa fino a toccare le finestre degli appartamenti del primo piano, bruciandone addirittura le tapparelle. Più di due ore per spegnerlo, ma per le vetture non c’è stato nulla da fare. Disperati i proprietari che piangono alla vista delle loro auto ridotte in cenere.

Sui social, diverse sono le reazioni da parte degli utenti: i “perché?” fioccano uno di seguito all’altro, alcuni fanno notare come le macchine sembrino scelte appositamente e non prese a caso. “Roma caput incendi” scrive ironicamente un profilo Instagram per sdrammatizzare, altri invece si esprimono con toni più seri, evidenziando la gravità dell’accaduto e immedesimandosi con le vittime colpite.

Gli agenti di polizia del VI distretti Casilino sono già all’opera, pronti ad indagare su quanto successo questa notte.

Certo è che gli investigatori non escludono l’ipotesi di un incendio doloso. Per svolgere ulteriori accertamenti, è giunta sul luogo anche la polizia scientifica. Prima era avvolto tra le fiamme ma ora, il quartiere di Roma Sud è avvolto nella tristezza generale.