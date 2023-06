Lunedì 26 Giugno 2023, 06:52

Un uomo va a fare jogging nel parco e trova una persona a terra. Chiama i soccorsi (intervengono il 118 e la polizia) ma c'è poco da fare: quell'uomo era già morto da giorni. È quanto accaduto ieri mattina, poco prima delle 6, in un'area verde in via di Torrenova. La morte nel quadrante Est della città risalirebbe ad alcuni giorni fa e potrebbe essere dovuta a overdose: sotto il corpo è stata infatti trovata una siringa. Ora sarà eseguita un'autopsia anche per accertare l'età dell'uomo, che era privo di documenti. E, quindi, non è stato neanche possibile dargli un'identità.

I PRECEDENTI

Quest'anno sono già diverse le morti per sospetta overdose in città, che lascerebbero intuire come ci sia una ripresa di questa dipendenza che si era affievolita nel 2017 e che poi, dal 2021, è ritornata con tutta la sua forza. Tra le ultime morti una è avvenuta a inizio giugno in via Marco Stazio Prisco: si chiamava Maurizio, aveva 61 anni, è stato trovato riverso su un lato di un autocompattatore di una delle società che per conto di Ama raccoglie rifiuti. Anche in questo caso (come nella vicenda di Torrenova), è stata trovata una siringa proprio accanto al corpo.

L'eroina invade molte classiche zone di periferia come Tor Bella Monaca, Centocelle, Quarticciolo. Ma tracce di questo stupefacente sono state trovate anche a Prati, Salario, Flaminio. Solo nell'ultimo triennio, dal 2021 al 2023, il Gico della guardia di finanza ha sequestrato a Roma 30 chili di eroina mentre il comando provinciale dei carabinieri, dallo scorso settembre a maggio, ne ha recuperati quasi due chili e mezzo. Ingente è l'attività delle forze dell'ordine proprio in questi anni. Basti pensare che si è passati, in tutta la Regione, dai 44,52 chili di eroina sequestrati nel 2020 ai 141,73 dell'anno successivo, con un incremento del 218,34%.