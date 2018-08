Roma, uomo nudo si lava nella fontanella del parco giochi: il video pubblicato dai residenti

di Veronica Cursi

Un uomo completamente nudo si lava nella fontanella di un parco giochi a Roma. In pieno giorno e sotto gli occhi di bambini e residenti. Succede al Tiburtino. Ed l'ennesima scena di degrado nella Capitale.La denuncia arriva da Fabrizio M., un residente, che ha deciso di pubblicare il video per denunciare la situazione invivibile a cui ormai da tempo sono costretti a vivere.Nelle immagini girate nel parchetto di via delle Cave di Pietralata si vede un uomo, «un rom», a quanto raccontano gli abitanti, che si leva i vestiti, li appende su alcuni rami poi riempie una bottiglietta d'acqua alla fontanella e si fa la doccia completamente nudo, come niente fosse. Accanto ai giochi per i bambini.Il video è stato girato dalle finestre di alcuni residenti ed ha già fatto il giro del web.«Mi appello alle istituzioni e alle forze dell'ordine - si sfoga il residente - perché episodi del genere non succedano più. Siamo veramente esasperati».