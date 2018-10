Roma, scarica i bagagli dei clienti, gli rubano il taxi sotto gli occhi

Era sceso dal suo taxi per scaricare i bagagli di alcuni clienti, quando si è visto rubare l'auto sotto i propri occhi. E' successo in via Leonardo Madoni, nei pressi dell'aeroporto di Fiumicino.LEGGI ANCHE Compra il pane al forno del Borgo e quando esce non trova più l'auto: aveva lasciato le chiavi inserite e un ladro l'ha subito rubata Il proprietario di un taxi, allontanatosi dalla sua autovettura si è visto rubare il veicolo da uno sconosciuto che si è allontanato in tutta fretta dal posto. Grazie al Gps, il veicolo è stato intercettato e bloccato dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti in via Casilina, altezza via Licata. L'uomo all'interno, un magrebino di 34 anni, è stato arrestato per furto aggravato di veicolo adibito a pubblico servizio.