RIETI - Il tempo di acquistare del pane al forno nel quartiere Borgo e l'auto, una Fiat Panda, era già sparita. Furto di prima mattina in via Rinaldi - non erano ancora passate le 8.15 - ai danni di un 55enne reatino che all'uscita dal forno non ha più trovato la propria autovettura con all'interno anche i due zaini di scuola dei figli.



Fatale l'aver lasciato le chiavi del mezzo inserite nel quadro. Con probabilità il reatino era stato preso di mira già al momento del parcheggio. Una zona che sembra far gola ai ladri di turno.



Solo alcuni giorni fa a neanche duecento metri da via Rinaldi, nella vicina via Raccuini nelle vicinanze del supermercato Tigre era stata rubata, sempre di mattina, un'altra utilitaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA