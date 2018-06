Roma, strisce blu: stangata sulla sosta. «In Centro costerà il doppio»

di Camilla Mozzetti

In un futuro non troppo lontano parcheggiare l'auto in Centro costerà caro: anche 3 euro l'ora. Non solo, si potrebbe arrivare a pagare la sosta oggi gratuita fino ad un massimo di 3 ore nelle aree vicino agli ospedali. L'amministrazione comunale è pronta a rivedere le tariffe per i parcheggi sulle strisce e blu. Oggi in commissione Mobilità, il presidente Enrico Stefàno, presenterà il piano del nuovo sistema tariffario che in sostanza punta a rimodulare, sulla base della suddivisione della...