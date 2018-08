Spiaggia Tevere, Zorro ai vigili: «Avevo chiesto di gestire il bar»

di Marco Carta e Camilla Mozzetti

Gestire un chiosco all'interno dello stabilimento Tiberis. A questo avrebbe puntato Zorro, il responsabile della comunità rom di zona. I dettagli sono emersi dopo che l'uomo è stato ascoltato martedì scorso dagli agenti della polizia locale in merito alla vicenda dei rapporti intercorsi con alcuni responsabili della spiaggia. La storia non si è conclusa, al contrario: si passa solo a un nuovo capitolo. Al secondo piano degli uffici di polizia in via di San Vitale, gli agenti della Squadra mobile, diretti da...