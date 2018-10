«Correte, sparano in strada»: la paura dei residenti per la sparatoria al Casilino. Altri 5 arresti

«Correte vi prego sparano in strada», decine di chiamate arrivarono il 3 settembre ai centralini dei carabinieri. Una sparatoria davanti a un'officina in via Casilina aveva messo in allarme tutto il quartiere. Oggi i carabinieri della Compagnia Casilina hanno arrestato altre 5 persone ritenute responsabili del tentato omicidio di un 52enne romano.



Subito dopo il conflitto a fuoco, a finire in manette furono lo stesso 52enne ferito, il figlio, proprietario dell’officina e uno dei dipendenti, accusati, a vario titolo, di tentato omicidio e detenzione illecita di arma da fuoco. La svolta nelle indagini, fin da subito ostacolate dalla condotta omertosa e scarsamente collaborativa dei protagonisti individuati, è venuta dal repertamento delle impronte digitali e dai filmati dei circuiti di videosorveglianza installati nei pressi dell’attività, attraverso la cui visione i carabinieri sono riusciti a ricostruire l’intera dinamica dei fatti e ad identificare i cinque arrestati.

Ultimo aggiornamento: 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA