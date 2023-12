Ternana soccorso: «Idrogeno ed elettrico, le nuove sfide. Presto assumeremo ingegneri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo già tutti periti elettronici – racconta Fabio Nardi – ma in futuro dovremmo assumere ingegneri. E’ il mercato che lo impone. Idrogeno ed elettrico richiedono infatti figure professionali sempre più specializzate e qualificate». Il primo ingegnere ad entrare in officina potrebbe essere uno dei nipoti. «Con noi lavorano già i miei nipoti Alessio e Francesco. Spero che quest’ultimo prenda all’Università la facoltà di ingegneria così da avere il primo ingegnere già in casa», scherza Fabio Nardi. L’azienda, che nel 2023 ha tagliato il traguardo dei 60 anni d’attività, punta convintamente sull’innovazione. «Proprio questo mese di dicembre abbiamo aperto un nuovo centro di revisione 4.0 – raccontano i due fratelli – attraverso un sistema tecnologico innovativo riusciamo a gestire le revisioni dei mezzi pesanti in 20 minuti invece che i “tradizionali” 40. Su questo fronte siamo un’alternativa alla Motorizzazione che ha delle liste d’attesa per le revisioni dei mezzi pesanti molto lunghe». Fabio e Roberto ricordano quando nel 1963 il loro padre Italo e lo zio Franco aprirono l’attività. Un’attività che nel corso degli anni ha man mano ampliato l’offerta di servizi arrivando a fornire un’assistenza a 360 gradi. «E’ stato un continuo investimento negli anni – dicono – dall’elettrauto al gommista fino ad arrivare all’autocarrozzeria e al noleggio. Il mondo dell’auto cambia molto in fretta, il mercato è complesso e quindi occorre essere un polo completo e avere tutti i servizi». E proprio gli investimenti fatti anche in momenti di crisi, stanno dando ragione a questa realtà.Una lungimiranza che ha traghettato l’attività fuori dalle difficoltà che il settore in generale ha vissuto in questi anni.«Non possiamo però fermarci – prosegue Fabio Nardi – idrogeno ed elettrico sono già una realtà. Ecco perché guardiamo in prospettiva all’assunzione di ingegneri». L’azienda che si estende su tre ettari di terreno, conosciuta anche per il soccorso stradale, quest’anno si è dotata di ulteriori strumentazioni innovative: «l’autofficina è stata autorizzata per l’installazione di cronotachigrafi digitali – ricordano - fornita di banco a rullo e tachigrafi intelligenti 4.0. Abbiamo strumentazioni sofisticate per il controllo e la mappatura di centraline elettroniche, la taratura e sistemi avanzati di assistenza alla guida».