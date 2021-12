Roma, incendio in un'officina in via di Malagrotta: uomo trovato morto carbonizzato. Indagini sulle cause del rogo

Un incendio in un’autofficina in via di Malagrotta: un uomo, ancora da identificare, è morto. E’ accaduto nel tardo pomeriggio della Vigilia di Natale. I pompieri sono accorsi sul posto ed hanno chiamato per le indagini il personale della polizia. Quando i vigili hanno spento l’incendio hanno trovato quattro veicoli avvolti dalle fiamme.

APPROFONDIMENTI NEWS Roma, incendio in una casa cantoniera abbandonata: morta una... LINEA 20 Roma, bus si incendia a viale Oxford: nessun ferito, ma...

Roma, bus si incendia a viale Oxford: nessun ferito, ma danneggiate alcune auto

Roma, incendio in un'officina in via di Malagrotta

All’interno di uno c’era un corpo carbonizzato di una persona di sesso maschile che, quindi, è ancora da identificare. Il rogo si tinge di giallo. Secondo i pompieri le cause sono “imprecisate”, quindi va ancora compresa l’origine del rogo. Il titolare dell’officina ha detto alla polizia che spesso vi dormiva un ex dipendente straniero. Solo l’autopsia che si terrà nei prossimi giorni all’obitorio indicherà le cause della morte dell’uomo.