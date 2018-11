Roma, sorpresi a gettare uno spinello: erano pronti a spacciare hashish, marijuana e cocaina

Hanno visto una pattuglia della polizia passare e d'istinto hanno gettato uno spinello che stavano fumando a Prati Fiscali. Gli agenti del commissariato Fidene Serpentara e del Reparto Volanti sono subito intervenuti e hanno perquisito i due, Z.G. e L.F., entrambi ventenni. I giovani sono stati trovati in possesso di 25 gr. di hashish, 25 di marijuana, soldi in contanti, insieme ad alcune dosi di cocaina. I ventenni sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA