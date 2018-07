Roma, rifiuto-selvaggio: divani abbandonati in via del Corso

Aggiunge il consigleire: Divani abbandonati in pieno centro storico a Roma. Quasi in via del Corso, esattamente nella traversa di via dell'Agnello. A postare la foto su Facebook è il presidente Commissione IV Ambiente presso Assemblea Capitolina Daniele Diaco. «Ancora inauditi episodi di inciviltà, questa volta in pieno Centro Storico. Diversi i rifiuti ingombranti rinvenuti in via dell'Agnello, una traversa di via del Corso. Un vero e proprio sfregio all'immagine della città, dal momento che parliamo della zona di Roma maggiormente frequentata dai turisti. Una chiara e palese volontà di deturpare la città e di boicottare il lavoro dell'Amministrazione, dal momento che esistono degli appositi servizi che Ama mette a disposizione dei cittadini per lo smaltimento degli ingombranti».Aggiunge il consigleire:

Dinanzi a cotanta idiozia, l'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e la Commissione Ambiente non possono che garantire una lotta strenua e capillare nei confronti di chi ama macchiarsi di nefandezze simili. Invitiamo i cittadini a collaborare con le autorità e a denunciare gli autori di episodi di questo genere, che non devono in alcun modo restare impuniti. In tal senso, la segnalazione del cittadino relativa all'episodio in questione funga da esempio per tutti. A lui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti».