Roma, turista stuprata vicino Termini resta incinta: 4 anni all'aguzzino

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La vicenda si è chiusa con una condanna a quattro anni. Ma sullo sfondo resta l'ulteriore ferita di una gravidanza non voluta che la vittima, alcune settimane dopo i fatti, ha deciso di interrompere. Su quello che è accaduto quella sera potrebbero aver influito anche le differenze culturali, capaci di scatenare la brutalità del ventitreenne bengalese, lavapiatti e all'apparenza mite, che una notte dello scorso settembre, ha agganciato con fare cortese in via Palestro una ventenne finlandese che ha subito...