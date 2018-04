Roma, stupro di Villa Borghese, 10 anni a Cristi Popa: «Le prove sono nel Dna»

di Adelaide Pierucci

Una donna di quasi sessant'anni nuda e intirizzita che sbuca per strada da Villa Borghese chiedendo aiuto, con in mano ancora i lacci con cui era stata immobilizzata dopo una notte di botte e stupri. Elisabeth, 57 anni, tedesca, senza fissa dimora, è finita nell'elenco delle vittime simbolo di violenza. Minuta e fragile, è stata violentata nel parco dove da qualche mese dormiva, tra le sue cose trasportate in buste di plastica e zaini. Cristi Popa, 25 anni, romeno, stupratore seriale di disperate, pagherà...