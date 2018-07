Roma, «Mi hai rotto lo specchietto, dammi 110 euro», giovane minaccia anziano: arrestato

Ha tentato di raggirare un anziano con la truffa dello specchietto. I carabinieri di Frascati hanno arrestato un 26enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, che aveva appena rotto lo specchietto di un 72enne che era in auto su via Tuscolana, a Frascati.Il ragazzo, che abita in zona, che dopo aver costretto un 72enne alla guida a accostare l'auto, sorpassandolo e tagliandogli più volte la strada, ha tentato di farsi consegnare 110 euro: «Mi hai rotto lo specchietto, guarda - diceva - Non sai cosa ti succede se non paghi». La scena è stata notata dai carabinieri del Radiomobile che sono intervenuti e hanno arrestato il giovane per truffa ed estorsione.