Borseggiatori tra i tifosi giallorossi durante i caroselli a piazza Mancini: tre arresti

Borseggiatori nella festa dei tifosi giallorossi. Stavano tentando di approfittare della confusione creata nella zona di piazza Mancini dalla folla festante della qualificazione alle semifinali di Champions League, per rubare portafogli, ma le loro “ gesta ” sono state notate da tre Carabinieri, liberi dal servizio, che si trovavano nella zona. A finire in manette con l'accusa di furto aggravato sono stati un cittadino peruviano di 38 anni e due cittadini cubani di 24 e 25 anni.



I carabinieri, uno effettivo al Nucleo Scalo Termini e due alla Stazione Roma via Vittorio Veneto, hanno notato gli strani movimenti dei tre sudamericani e, dopo averli tenuti d'occhio, sono entrati in azione non appena i ladri sono riusciti a mettere le mani sul portafogli di un tifoso, il quale, completamente ignaro dell'accaduto, è salito su un autobus per tornare a casa. La refurtiva è stata interamente recuperata ed è custodita in caserma in attesa della restituzione al legittimo proprietario. I borseggiatori, invece, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Mercoledì 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:33



