Roma, tentano un furto in un supermercato: arrestati tre romeni

Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti sono intervenuti ieri notte in via Arnaldo Cervesato, in zona Tiburtina, dove 3 persone, dopo aver tentato di entrare in un supermercato si sono dati alla fuga a bordo di autovettura. Intercettati dai poliziotti, allertati da un testimone che aveva assistito alla scena, sono stati bloccati.

Nel veicolo sono stati sequestrati attrezzi da scasso mentre i malviventi, identificati per M.S. e I.M. entrambi 38enni e B.I. di 35 anni, tutti romeni con precedenti di polizia, sono stati accompagnati negli uffici del commissariato San Lorenzo dove sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:12



