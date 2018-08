Roma, sosta selvaggia dietro piazza di Spagna: auto parcheggiate nonostante i divieti

Una "ordinaria" domenica mettina di sosta selvaggia, a due passi da Piazza di Spagna. I divieti spiccano in bella mostra, ma il parcheggio non è un problema. E' domenica mattina, ultimo fine settimana di agosto: «chi vuoi che controlli», avranno pensato. Lo spettacolo lo offre via Bocca di Leone, elegante stradina alle spalle di piazza di Spagna, che attraversa via dei Condotti e via Frattina, salotto dello shopping di lusso della Capitale. Nonostante il cartello evidenzi l'area da isola pedonale, le macchine sono parcheggiate: a destra e sinistra. Indisturbate.

Domenica 26 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:22



