Roma, choc a Trastevere: clochard ucciso a bastonate, un ferito grave

Una parola di troppo, un insulto, forse un piccolo furto e una lite trafinisce nel sangue: une un. La lite è scoppiata la scorsa notte in viale, davanti al ministero dell'Istruzione, al centro di. All'arrivo dei soccorsi un cittadino romeno era ormai morto, mentre l'altro è stato rintracciato poco distante e trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto i poliziotti del commissariato San Paolo, della polizia scientifica e della squadra mobile. Secondo i primi accertamenti nella rissa non dovrebbero essere state coinvolte altre persone, ma sono in corso indagini della polizia per chiarire con esattezza l'accaduto. La vittima sarebbe stata colpita più volte con un corpo contundente, forse con un bastone.