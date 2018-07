Roma, a Trastevere minaccia turista con il coltello per strapparle la borsa: preso

Gli agenti del commissariato di Polizia Colombo hanno arrestato in piazza San Callisto G.F., 42enne romano, con l'accusa di rapina aggravata. L'uomo, in via dei Fienaroli, aveva strappatoto la borsa a una turista dopo averla minacciata con un coltello e ferita lievemente nel corso di una breve colluttazione. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno identificato l'uomo grazie alle descrizioni ricevute e hanno proceduto all'arresto.

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:22



