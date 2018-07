Roma, movida senza regole, alcol e pochi controlli: «L'ordinanza è un flop»

di Camilla Mozzetti

All'alba succede ancora di camminare in piazza Madonna dei Monti (pieno centro storico) e sentire sotto alle scarpe il crepitio dei vetri spezzati. Vetri di bottiglie di birra o di vino principalmente, andati in frantumi nel corso della notte per l'euforia di chi, tra giovani e turisti anche nel pieno regime dell'ordinanza anti-alcol diramata dalla sindaca Raggi per contrastare gli effetti della movida delle regole non sa proprio cosa farsene. Per inconsapevolezza (conoscono davvero tutti i limiti in vigore fino alla fine di...