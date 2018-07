Omicidio clochard a Roma, prefetto Basilone: «Problema dilagante, Raggi intervenga»

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Siamo davanti a un problema dilagante in città, ma non abbiamo i mezzi per intervenire», dice il prefetto di Roma, Paola Basilone, quando l'ennesima storiaccia di botte e degrado in un rione della movida violenta, stavolta Trastevere, racconta di un senzatetto ucciso a bastonate e di un altro ritrovato in fin di vita. Una zuffa rabbiosa e brutale nel cuore di Roma, tra chi, nella vita della Capitale, si trova ai margini. «Spetta al Comune prendere le contromisure, altrimenti le forze dell'ordine non possono...