Roma, all'autostazione con bagaglio e droga avvolta nel cellophane: arrestato

Passeggia con bagaglio e droga nel piazzale dell'autostazione. I carabinieri della stazione Roma Parioli, insospettiti, lo hanno fermato, nell’ambito dei controlli nell’area dell’autostazione “Tibus”, e l'hanno arrestato.



L'accusa per il nigeriano di 32 anni è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Era in possesso di 2,1 kg di marijuana, avvolti in una pellicola in cellophane. La droga è stata sequestrata mentre l’uomo è stato portato in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:49



