Roma, cassonetti bruciati, spunta una pista: un video incastra il piromane

di Alessia Marani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ci sono delle immagini nelle mani degli investigatori che potrebbero portare presto a una svolta nella caccia al piromane (o alla banda di incendiari) che da ottobre, con una recrudescenza impressionante negli ultimi due mesi, sta bruciando uno dopo l'altro i cassonetti dell'Ama al Tuscolano, oltre 120 quelli divorati dalle fiamme, gli ultimi tre giovedì notte in via Cartagine un quarto in via del Calice, zona Statuario. Le sequenze riprese da alcune videocamere di sorveglianza di banche ed esercizi...